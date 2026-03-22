il-presidente-del-libano:-israele-ha-bombardato-strade-e-ponti,-escalation-preludio-di-un’invasione

Roma, 22 mar. (askanews) – Il presidente del Libano Joseph Aoun ha denunciato i raid israeliani nel sud del Paese contro ponti e infrastrutture.

“Aoun ha condannato il bombardamento e la distruzione da parte di Israele di infrastrutture e installazioni vitali nel sud del Libano, in particolare il ponte di Qasmiyeh sul fiume Litani e altri ponti”, ha riferito la presidenza in una nota.

“Questi attacchi rappresentano una pericolosa escalation e una flagrante violazione della sovranità del Libano e sono considerati un preludio a un’invasione terrestre”, ha dichiarato il capo dello Stato libanese.