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Il presidente del Libano: Israele ha bombardato strade e ponti, escalation preludio di un’invasione
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Il presidente del Libano: Israele ha bombardato strade e ponti, escalation preludio di un’invasione

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Roma, 22 mar. (askanews) – Il presidente del Libano Joseph Aoun ha denunciato i raid israeliani nel sud del Paese contro ponti e infrastrutture.

“Aoun ha condannato il bombardamento e la distruzione da parte di Israele di infrastrutture e installazioni vitali nel sud del Libano, in particolare il ponte di Qasmiyeh sul fiume Litani e altri ponti”, ha riferito la presidenza in una nota.

“Questi attacchi rappresentano una pericolosa escalation e una flagrante violazione della sovranità del Libano e sono considerati un preludio a un’invasione terrestre”, ha dichiarato il capo dello Stato libanese.

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