Salone del Mobile a giugno: ultima chiamata! Gli effetti del Coronavirus hanno fatto slittare la manifestazione fieristica che omaggia il meglio del design, di due mesi, dal 21 aprile al 21 giugno, quando per sei giorni visitatori e buyer di tutto il mondo (l’anno scorso oltre 380mila visitatori da 181 paesi) affolleranno Fieramilano a Rho. La decisione, presa ieri in un lungo e sofferto Cda di FederlegnoArredo, non prevede altri ripensamenti. Non c’è un piano B.

Come ha spiegato all’AGI, Claudio Luti, il presidente della fiera del design più importante del Paese, “giugno è l’unico mese possibile, una data successiva poi sarebbe troppo vicina all’edizione di aprile dell’anno prossimo e le aziende non avrebbero alcun interesse a due manifestazioni così ravvicinate.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il presidente del Salone del Mobile ha spiegato la decisione del rinvio a giugno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento