il-presidente-del-senato-la-russa-ha-ricevuto-l’astronauta-esa-luca-parmitano

Venerdì 6 ottobre l’incontro al Senato tra l’astronauta e gli studenti di Caivano

Roma, 5 ott. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani, a Roma, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale europea e Colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano. L’astronauta, venerdì 6 ottobre, dalle 10, sarà ospite al Senato per incontrare, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, 89 studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “3” del Parco Verde di Caivano (Na) per l’iniziativa “Lo Spazio che unisce, dentro e fuori di noi”, organizzata da Radio Parlamentare. Parmitano risponderà alle domande degli studenti e racconterà loro la sua esperienza di volo nello Spazio nell’ambito delle due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, di cui è stato anche comandante.Tuttavia, il presidente La Russa non potrà essere presente per altri impegni in Sicilia ma non ha voluto rinunciare a salutare il Colonnello Parmitano, anticipando di un giorno l’incontro, durato una ventina di minuti.Parmitano è in Italia per prendere parte, tra l’altro, a diversi eventi nell’arco del primo fine settimana di ottobre, tra cui Bergamo scienza, sabato 7 ottobre e il Wired Next Fest a Milano, domenica 8.