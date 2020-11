AGI – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ammalatosi di recente di Covid-19 e’ stato ricoverato in ospedale da dove, pero’, continua a lavorare in una stanza speciale attrezzata ad hoc. Lo ha comunicato Mikhail Podolyak, consigliere dell’ufficio presidenziale, come riporta la testata Ukrainskaya Pravda.

