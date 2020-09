AGI – E’ bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti di governo, quanto una semplice constatazione: se sul Meccanismo europeo di stabilità non si dovesse trovare la quadra nel governo, la palla potrebbe passare al Parlamento, ha spiegato Giuseppe Conte.

Le parole di Conte

“Se ci sarà bisogno, lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Esamineremo nel dibattito parlamentare, in massima trasparenza i regolamenti legati al Mes”, sono state le parole pronunciate due giorni fa dal premier a Modena,

L’articolo Il pressing del Pd sul Mes insospettisce i Cinque Stelle proviene da Notiziedi.

