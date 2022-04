Il prete salesiano: “Zelensky fa bene a chiedere armi, la Russia si fermerÃ  solo davanti alla forza”

ROMA – “Kiev sta piano piano tornando in una condizione normale, ma è pur sempre la normalità di uno stato di guerra. La consapevolezza che il conflitto imperversa nel sud e nell’est del Paese provoca veramente molta tristezza”. L’istantanea dalla capitale ucraina è del prete salesiano don Maksim Ryabukha, intervenuto in video collegamento nella sede romana dell’agenzia di stampa Dire durante una conferenza sul tema dell’accoglienza a Roma nel contesto del conflitto nel Paese dell’Europa orientale.

Parlando della situazione del conflitto, cominciato lo scorso 24 febbraio con il lancio di un’offensiva militare da parte della Russia, padre Ryabukha ha affermato: “Per noi che conosciamo la storia è chiaro che la Russia si fermerà solamente quando vedrà una capacità di rispondere da parte dell’Ucraina, quando troverà davanti a sé della forza. Per questo- ha proseguito il religioso- le armi hanno un ruolo chiave per mettere fine a questa guerra ed è per questo che il nostro presidente Volodymyr Zelenksi continua a richiederle”. Secondo padre Ryabukha quanto è avvenuto finora mostra che “chi viene a combattere qui vive uno stato che ha del demoniaco, come emerge chiaramente dalla morte e della distruzione che stiamo osservando”.

Rispetto alla possibile fine del conflitto, il religioso sottolinea che la guerra “non finirà solo con un eventuale ritorno ai confini precedenti al conflitto, perché nelle menti delle persone resta poi un grande lavoro da fare. La conversione di chi ha peccato giunge quando la persona capisce il perché del suo peccato”.

“LA GUERRA NON DURERÀ ANNI, SEGNALI DI PACE CI SONO”

“Tante persone sono scampate alla morte nonostante questa sembrasse certa, sono sopravvissute a un male che sembrava inevitabile. A chi dice che la guerra durerà mesi o anni noi non crediamo: i segnali che ci fanno credere alla pace sono molto più numerosi”, dice ancora da Kiev don Maksim Ryabukha.

“La guerra non riesce a distruggere la spina dorsale delle persone”, ha aggiunto il religioso continuando a parlare della situazione nella capitale. Le forze armate russe si sono ritirate dai dintorni di Kiev, teatri di intensi combattimenti nelle scorse settimane, da circa dieci giorni.

Secondo padre Ryabukha, nonostante le violenze, il conflitto sta facendo emergere anche una forte dimensione spirituale: “E’ forte la sensazione della presenza di Dio in questa fase- ha detto il religioso-. Un giovane militare, una ragazzo delle case popolari che mai si era interessato alla religione, è venuto da me giorni fa e mi ha detto: ‘Io non sono credente, ma in Dio ci credo’”.

