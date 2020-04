Il prezzo del petrolio torna positivo ​dopo il calo senza precedenti del wti 

Nelle contrattazioni in Asia tornano sopra lo zero i prezzi del petrolio, dopo il crollo senza precedenti della vigilia del barile Usa. I future sul Light crude Wti con scadenza a maggio passano di mano a 1,55 dollari al barile dopo aver chiuso, per la prima volta nella storia, a -37,63 a New York. I future sul Brent arretrano dello 0,17% a 25,41 dollari. I future negativi significano che chi vende è chiamato a pagare chi acquista il contratto purché si prenda i barili di petrolio comprati.

Tutto ciò è un riflesso del forte aumento dell’offerta e della mancanza di spazio per lo stoccaggio dei barili in eccesso.

