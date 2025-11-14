il-primo-esercito-di-robot,-l’annuncio-dalla-cina

(Adnkronos) – Il primo ‘esercito’ di umanoidi arriva dalla Cina. La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli ‘humanoid robots’, con un video ha presentato l’esercito di Walker S2, i robot che verranno consegnati a partner e clienti. “Il futuro dell’automazione industriale è qui”, annuncia la Ubtech con una clip che risulta per certi versi inquietante.

Il Walker S2 viene descritto come “l’unico robot umanoide ad aver ottenuto il premio Platinum ai MUSE Design Awards 2025, a dimostrazione della forza della Cina nell’innovazione della progettazione di robot umanoidi e nelle applicazioni industriali”.

Tra le qualità della ‘creatura’, come evidenzia la carta d’identità diffusa dall’azienda, spicca la capacità di cambiare autonomamente la batteria. Il Walker S2 può compiere l’operazione in 3 minuti e per questo può operare 24 ore al giorno senza mai fermarsi. Da solo.

Il robot umanoide è alto 1,76 e pesa 70 chili. Si muove alla velocità di 2 metri al secondo. Si piega avanti e indietro, può ruotare completamente il busto. E’ ambidestro, con una mano può afferrare oggetti pesanti e può sollevarne anche con un solo dito. Insomma, secondo la Ubtech Robotics, il lavoratore ideale.