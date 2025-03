Il primo Future Callin di Lilly Italia

Autonomia strategica nello scenario globale

Sesto Fiorentino(Fi), 24 mar. (askanews) – Qual è il ruolo dell’Europa e dell’Italia in un mondo che cambia rapidamente? E’ una delle domande principali affrontate dall’incontro “Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale”, ospitato nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino. Un confronto di alto profilo tra istituzioni e imprese per favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato. Secondo Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Lilly Italia, “una delle priorità emerse è sicuramente quella di semplificare le procedure di avvio dei nuovi stabilimenti in Italia. Noi, come le altre aziende presenti all’incontro oggi, abbiamo fatto diversi investimenti nel Paese, soggetti a regolamentazioni che limitano l’avvio vero e proprio dei processi. Questo in una dinamica tra Stato, Regioni, che in qualche modo limitano tutta la parte di ricerca e sviluppo”.Al primo appuntamento di Future Callin hanno partecipato rappresentanti istituzionali di ogni livello, tra cui la sindaca di Firenze, Sara Funaro, la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.”E’ molto importante -sostiene Giani- che si muovano sul piano dell’interrelazione e del dialogo i colossi industriali che avendo la loro origine e la loro proprietà negli Stati Uniti però hanno portato investimenti e occupazione nel nostro Paese”.L’iniziativa è promossa dal Comitato Public Affairs dell’American Chamber of Commerce in Italy.”E’ importante ricordare -sottolinea il parlamentare Andrea Barabotti- come l’Europa e come l’Italia debbano perseguire delle autonomie strategiche, ad esempio sul tema dell’energia e della difesa, che servano a rafforzare la sovranità e il nostro ruolo a livello mondiale, ma è anche importante capire che questa autonomia strategica non può e non deve essere una chiusura nei confronti del resto del mondo”I prossimi due incontri avranno come temi il futuro delle imprese in ottica ESG e opportunità e rischi dell’Intelligenza Artificiale tra Stati Uniti e Italia.