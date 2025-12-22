lunedì, 22 Dicembre , 25

Il primo Natale sulla neve di Club del Sole

Il primo Natale sulla neve di Club del Sole

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 22 dic. (askanews) – Per Club del Sole è un Natale diverso dal solito: per la prima volta il gruppo affronta le festività invernali in un contesto alpino. Succede in Val di Fiemme, dove il Val di Fiemme Easy Camping Village apre la stagione natalizia tra neve, montagne e famiglie in vacanza.

Il villaggio, a pochi chilometri dal comprensorio del Latemar Dolomites, propone un calendario di iniziative legate alle feste, con attività rivolte soprattutto ai più piccoli. Laboratori creativi, momenti di animazione e appuntamenti ispirati all’immaginario natalizio scandiscono la Vigilia, il giorno di Natale e l’Epifania, seguendo un ritmo che alterna gioco e socialità.

Accanto alle attività interne, il periodo festivo diventa anche un’occasione per esplorare il territorio. Dai mercatini di Natale di Cavalese ai presepi diffusi nei borghi della valle, fino al centro storico di Tesero, la Val di Fiemme offre un racconto fatto di tradizioni, artigianato e rituali che tornano puntuali ogni dicembre.

Il debutto sulla neve segna per Club del Sole un passaggio simbolico: l’ingresso dell’ospitalità all’aria aperta nel tempo lento dell’inverno. Un modo diverso di attraversare le feste, dove la montagna fa da sfondo e il Natale diventa soprattutto una questione di tempo condiviso.

