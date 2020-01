Si chiama Diego il primo nato del 2020 in Italia al Fatebenefratelli di Napoli, così sostengono in ospedale. La scelta del nome? Forse la passione per il campione argentino Diego Armando Maradona.

