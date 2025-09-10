il-principe-harry-arriva-a-londra-per-incontrare-re-carlo-iii

mercoledì, 10 Settembre , 25

A Clarence House residenza del padre, verso una “riconciliazione”

Londra, 10 set. (askanews) – Il principe Harry è arrivato a Clarence House, la residenza londinese di suo padre, Re Carlo III, per quello che si ritiene sia il loro primo incontro da febbraio 2024. Il principe non vede il padre da quando è volato nel Regno Unito, ossia da quando a Carlo è stato diagnosticato un cancro lo scorso anno. A maggio, Harry aveva dichiarato che non si parlavano più, ma che sperava in una “riconciliazione”.

