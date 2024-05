Per le celebrazioni dell’anniversario degli Invictus Games

Abuja, 10 mag. (askanews) – Il principe Harry e la moglie Meghan sono ad Abuja, in Nigeria, per una visita non ufficiale. Si sono recati alla Lightway Academy, come parte delle celebrazioni dell’anniversario degli Invictus Games. Sorridenti e vestiti in modo informale hanno salutato i giovani studenti che li hanno accolti con calore.