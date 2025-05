il-principe-harry:-“vorrei-una-riconciliazione-con-la-mia-famiglia.-non-so-quanto-resta-da-vivere-a-mio-padre”

ROMA – Il principe Harry ha dichiarato alla BBC che “vorrebbe una riconciliazione” con la famiglia reale. Durante una commossa intervista, registrata nella sua dimora californiana, ha affermato di essere “devastato” per aver perso il ricorso della causa legale sulla sua sicurezza nel Regno Unito. La decisione è stata presa oggi da tre giudici della Corte d’Appello di Londra. “Non riesco a immaginare un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, è stato il commento del Duca del Sussex dopo la decisione della Corte.

A febbraio 2024 il principe aveva perso la causa per riavere la protezione di sicurezza nel Regno Unito. Dopo lo ‘strappo’ del 2020 o Megxit, come viene definito dalla stampa mondiale, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non hanno più avuto il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito vista la decisione di andare a vivere negli Stati Uniti. La Corte, oggi, ha concluso che il principe effettivamente non ha più diritto alla protezione.

“Ci sono stati tanti disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia”, ha detto, ma ora li ha “perdonati. Vorrei tanto una riconciliazione con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa”, ha detto il principe Harry, che ha aggiunto che la disputa sulla sua sicurezza è “sempre stata il punto dolente”, ma che il disaccordo potrebbe essere risolto dal re che visti i problemi di salute non sa “quanto ancora potrà vivere”.

Alla domanda se gli mancasse il Regno Unito, ha aggiunto: “Amo il mio Paese, l’ho sempre fatto, nonostante quello che hanno fatto alcune persone del Paese… e penso che sia davvero molto triste non poter mostrare ai miei figli la mia patria”.

(Foto di repertorio)

