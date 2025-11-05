il-principe-william-alla-statua-del-cristo-redentore-di-rio

mercoledì, 5 Novembre , 25

Incontra i finalisti del premio Earthshot

Rio de Janeiro, 5 nov. (askanews) – Il principe William di Gran Bretagna incontra i finalisti del 2025 del suo premio annuale Earthshot presso la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, che assegna un milione di sterline (3,3 milioni di euro) a cinque progetti pionieristici che affrontano le minacce all’ambiente. William è accolto anche dal sindaco di Rio Eduardo Paes e dall’arcivescovo Orani Tempesta. Il principe ancora una volta calca le orme della madre che nell’aprile del 1991 aveva visitato l’iconico monumento della megalopoli brasiliana.

