Il principe William in mimetica con le truppe di stanza in Estonia

Per sottolineare il sostegno a operazioni Nato nell’Europa orientale

Milano, 21 mar. (askanews) – Il principe William ha visitato oggi le truppe britanniche di stanza in Estonia, indossando per l’occasione la divisa militare. Durante questa sua due giorni, volta a sottolineare il sostegno del suo Paese alle operazioni della Nato nell’Europa orientale, l’erede al trono britannico ha visitato la base di Tapa, a circa 200 chilometri dal confine con la Russia.Il principe del Galles ha esaminato i veicoli da combattimento della fanteria, è salito su un carro armato in mimetica e ha osservato un’esercitazione di sgombero delle trincee. “Dall’addestramento sul campo all’uso dei sistemi di armamenti, questo schieramento è essenziale! È fantastico vedere la dedizione e la competenza delle nostre truppe in azione”, ha commentato Kensington Palace su X.La Gran Bretagna ha circa 900 truppe in Estonia e Polonia nell’ambito dell’operazione Cabrit.