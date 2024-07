Il processo è archiviato e Alec Baldwin scoppia in lacrime in aula

L’attore era accusato di omicidio colposo per morte sul set

Roma, 13 lug. (askanews) – Alec Baldwin piange e abbraccia i suoi avvocati e sua moglie Hilaria dopo che il processo per omicidio colposo è stato archiviato dalla giudice Marlowe Sommer a Santa Fe, in New Mexico. L’attore statunitense era accusato di omicidio colposo non intenzionale per lo sparo che il 21 ottobre 2021 uccise la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film “Rust”.Baldwin ha pianto e abbracciato i suoi avvocati dopo che la giudice ha emesso la sentenza. Secondo la giudice Marlowe, le prove chiave – ovvero i proiettili potenzialmente collegati alla morte di Hutchins – sono state trattenute dalla difesa: essi avrebbero potuto aiutare il caso di Baldwin, ma non sono stati condivisi con i suoi avvocati dalla polizia e dai pubblici ministeri.Chi ha caricato l’arma nel film, Hannah Gutierrez, sta già scontando 18 mesi di prigione per omicidio colposo. Secondo il celebre avvocato di Baldwin, Alex Spiro, l’attore non aveva alcuna responsabilità nel controllare il contenuto dell’arma e non sapeva che contenesse proiettili veri.