il-progetto-di-nescafè-sulla-rigenerazione-urbana-fa-tappa-a-ferrara

Per la terza edizione protagonista la musica

Milano, 15 lug. (askanews) – Restituire la Darsena ai ferraresi. E’ l’obiettivo che Nescafé con il progetto “Nelle mie mani – C’è molto di più in ogni tazza”, si è data per quest’anno. Dal 2022 il brand del gruppo svizzero Nestlé porta avanti un percorso di rigenerazione urbana, valorizzazione e tutela del territorio promuovendo attività in collaborazione con amministrazioni locali, associazioni del territorio e cittadini. Nel 2022 a Trento ha permesso la riqualificazione del Kanova Playground, nel 2023 a Milano del Cam Pecetta e quest’anno, per la sua terza edizione, giunge a Ferrara con questo progetto in sinergia con l’amministrazione comunale per restituire la Darsena ai ferraresi.

L’obiettivo è quello di riempire di contenuto uno spazio riqualificato, integrandosi così con la visione del Comune di ridare valore a un luogo rendendolo nuovamente un punto di aggregazione sociale e culturale. Quest’anno il progetto si propone di stimolare l’aggregazione sociale sfruttando la musica. L’installazione di un totem dotato di sistema di amplificazione realizzato da Open Stage, già attivo in diverse altre città italiane, permetterà ai cittadini e alle associazioni di dare spazio alla propria creatività attraverso performance live urbane prenotabili tramite una semplice app. Inoltre, per creare idealmente un palco dove esibirsi sarà realizzata un’opera artistica in collaborazione con lo street artist locale Pietro Casari, in arte PeterPunk, che delimiterà lo spazio attorno al quale unirsi per assistere agli eventi.

A inaugurare il progetto un concerto realizzato in collaborazione con la Scuola di musica moderna di Ferrara. L’evento è stato anche l’occasione di annunciare un’ulteriore iniziativa di cura del territorio ferrarese promossa da Nescafé: la donazione di almeno 100 alberi da piantare nelle aree verdi della Nuova Darsena e in altri luoghi della città. Il progetto di Nescafé “PiantiAmo il futuro: un albero per ogni macchina che rinasce” prevede la donazione di almeno un albero per ogni macchina del caffè revisionata e installata nelle strutture alberghiere. Il progetto è già attivo e ha preso il via nel 2023 con la piantumazione di cinquanta alberi al Parco Nord di Milano.

La nuova darsena di Ferrara, area recentemente riqualificata, è situata nel cuore della città (patrimonio Unesco) e costituisce un tratto ciclopedonale lungo il Po di Volano, all’interno del Quartiere Giardino.