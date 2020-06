In questi mesi, il Gruppo Terziario Donna Piacenza, ha lavorato per essere sempre più vicino alle imprenditrici e grazie alla condivisione di idee sono nati progetti ed iniziative che stiamo portando avanti grazie al sostegno dell’Associazione, tra i quali il progetto Welfare in Rosa. Come dichiarato dal Gruppo, durante questo lungo periodo tutti ci siamo resi conto dell’utilità e del valore della comunicazione e soprattutto di cosa significa fare parte di un Gruppo ed essere parte di una Rete di Imprese come Confcommercio.

Il progetto a firma Terziario Donna Piacenza prevede la creazione di una cartina cartacea di Piacenza e Provincia dove verranno segnalate,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il progetto terziario donna parte da Piacenza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento