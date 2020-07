Il programma di riparazione indipendente Apple è disponibile in Italia

Apple ha annunciato l’espansione del suo programma di riparazione indipendente, con l’aggiunta di centinaia di nuove sedi autorizzate. Anche le aziende in Canada e 32 paesi in Europa, Italia compresa, potranno iscriversi al programma.

Il programma, è pensato per le aziende interessate a offrire servizi di riparazione fuori garanzia per iPhone. Le aziende idonee possono accedere a parti originali, strumenti, formazione, guide di assistenza, diagnostiche e risorse Apple per eseguire molteplici riparazioni di iPhone non coperte da garanzia,

