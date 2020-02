+++ La diretta Public Policy dalla Camera: in abbonamento +++

ROMA (Public Policy) – Slittano (ed era previsto) i tempi dell’approdo nell’aula della Camera del decreto Milleproroghe: i lavori nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio dovrebbero chiudersi domani pomeriggio (oggi l’esame riprende alle 16), e a quel punto il testo andrebbe in assemblea venerdì. Dopo il via libera passerà al Senato, ed essendo in scadenza il 29 è molto probabile che verranno apportati cambiamenti solo alla Camera.

GLI EMENDAMENTI APPROVATI

Tra le modifiche approvate ieri, si segnalano vari emendamenti (Pd,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il punto sul Milleproroghe: l’aula slitta, bocciato il lodo Annibali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento