il-qatar:-nei-colloqui-a-doha-impegno-da-entrambe-le-parti

“Si cerca di colmare divario tra le posizioni su questioni delicate”

Doha, 8 lug. (askanews) – I colloqui in corso a Doha tra Israele e Hamas sono incentrati sulla “cornice” per raggiungere un accordo su Gaza, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari. “C’è impegno da entrambe le parti”, ha detto al-Ansari, aggiungendo che “quello che stiamo cercando di fare è colmare il divario nelle posizioni di entrambe le parti sulle questioni delicate”.È il terzo giorno di colloqui in Qatar, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è recato a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha espresso ottimismo su una possibile svolta nel conflitto.Il Qatar, Paese mediatore insieme agli Stati Uniti e all’Egitto, ha fatto sapere che gli incontri si sono concentrati su un “accordo di pace indiretto”.