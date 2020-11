Il ritorno in forma diffusa, e in tutti i Paesi europei, della pandemia ha riportato in primo piano il problema delle misure per prevenire e il dilagare del contagio. Si è tornati a una situazione di crisi molto simile a quella dei trimestre marzo-aprile-maggio ed ancora a parlare di sicurezza di distanziamento e mascherine. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto il sistema trasporto pubblico, sia in superfice che sotterraneo, che coinvolge un elevato numero di utilizzatori sempre a stretto contatto: inevitabile il ritorno all’utilizzo dei mezzi privati: automobile, scooter e moto ed è altrettanto inevitabile che con l’uso massiccio dell’automobile si torni ad avere problemi di traffico,

Il Qooder QV3 leader in Italia tra gli scooter a 3 ruote

