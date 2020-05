Il quarto finalista di Amici Speciali 2020: ecco chi è. Si aggiudica la maglia tricolore simbolo della Finalissima | Video Witty Tv

Il quarto finalista di Amici Speciali è Stash, frontman del gruppo The Kolors. Quest’anno Stash è stato anche nel banco dei professori ma si è rimesso in gioco in occasione di questa manifestazione che è in collaborazione con Tim a favore della Protezione Civile. Infatti sarà tutto devoluto in beneficenza e attraverso l’esibizione degli artisti si sbloccavano vari obiettivi. Stash comunque è il quarto finalista e non manca di ringraziare Maria De Filippi che ha creduto in lui. Ecco il Video Witty Tv

