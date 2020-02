“È stato un incubo”. Volti scuri, malcontento e rabbia per i 40 turisti italiani arrivati a Fiumicino con un volo Alitalia dalle Mauritius, nell’Oceano Indiano. “Non è giusto. Abbiamo subito una vessazione fuori dal comune, un disagio assurdo. Non capiamo perché solo noi, lombardi e veneti, non siamo scesi alle Mauritius. Perché solo noi, e gli altri? Sono stati con noi sul volo, quindi sono contagiati anche loro dal Coronavirus“, dicono all’AGI alcuni ragazzi.

Il gruppo, composto da persone provenienti da Lombardia e Veneto, faceva parte dei 212 passeggeri arrivati ieri mattina nella capitale dell’arcipelago. Proprio per volontà delle autorità locali ai 40 cittadini veneti e lombardi,

L’articolo Il racconto dei turisti respinti alle Mauritius: “È stato un incubo” proviene da Notiziedi.

