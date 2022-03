Il racconto di Alessandro ed Emanuele, in viaggio verso il confine ucraino

ROMA – Sono numerosi i mezzi carichi di generi alimentari e medicinali che in questi giorni stanno partendo dall’Italia in direzione Ucraina per aiutare la popolazione colpita dalla guerra. L’agenzia Dire è in contatto con Alessandro Fornaciari ed Emanuele Ranucci dell’associazione ‘Green atlas’, che stanno viaggiando in direzione del confine tra Ucraina e Polonia. Nel video la loro testimonianza.

