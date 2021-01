AGI – Furono novemila i bambini morti in Irlanda, tra il 1922 e il 1998, nelle case per ragazze madri, dove le mamme non sposate venivano di prassi separate dai loro piccoli; ma molti di più quelli che vissero in condizioni di abbandono, malnutrizione e malattie nelle case di accoglienza rette da ordini religiosi cattolici.

Lo ha rivelato un rapporto ufficiale pubblicato il 12 gennaio. La commissione irlandese d’inchiesta sulle ‘case per mamma e bambino’ (Cimbh) ha trovato “inquietanti” livelli di mortalità infantile negli istituti sovvenzionati dallo Stato, che hanno operato nella nazione a maggioranza cattolica fino al meno al 1988.

L’articolo Il racconto di oltre 75 anni di abusi e morti negli orfanotrofi d’Irlanda proviene da Notiziedi.

