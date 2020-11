Il Rasputin di Downing Street è stato sconfitto dalla fidanzata di BoJo

AGI – Doveva lasciare a Natale, invece il braccio destro di Boris Johnson, Dominic Cummings, ha deciso di accelerare i tempi e farlo in maniera clamorosa: si è fatto fotografare nel tardo pomeriggio, che usciva dal portone principale di Downing Street con uno scatolone in mano. E secondo la stampa britannica, ha lasciato Downing Street “per sempre”. La sua uscita dalle stanze del potere segna non solo la sua sconfitta nella clamorosa battaglia per il potere con Carrie Symonds, la fidanzata del primo ministro, e Allegra Stratton, la sua nuova addetta stampa; ma soprattutto la fine del dominio all’intero del governo della fazione che aveva portato alla vittoria nella Brexit.

