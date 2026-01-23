‘il-re-del-cachemire’-cucinelli-ricorda-valentino:-“veniva-in-boutique-e-chiedeva-lo-sconto,-un-onore”

(Adnkronos) – Tra i tanti ricordi di Valentino, nella giornata dei suoi funerlai, c’è anche quello di Brunello Cucinelli. “Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, ‘mi puoi fare lo sconto?’ ‘Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore’, rispondevo”, ha raccontato il re del cachemire, ospite di Rai Radio1, a ‘Un Giorno da Pecora’, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità, senza soffrire e questo rende anche un funerale un momento bello e non triste – ricorda ancora Cucinelli -. Lui, il signor Armani e il Signor Versace sono stati i padri dell’abbigliamento italiano”.