il-re-e-l’imperatore:-il-giapponese-naruhito-a-londra-da-carlo-iii

Insieme alla moglie Masako, l’arrivo in carrozza a Buckingham Palace

Roma, 25 giu. (askanews) – L’imperatore giapponese Naruhito e sua moglie, l’imperatrice Masako, in visita per tre giorni in Gran Bretagna, sono stati accolti da Re Carlo III, dalla Regina Camilla e dal Principe William.L’imperatore ha passato in rassegna le truppe alla Horse Guards Parade. Tra gli appuntamenti in programma, anche un sontuoso banchetto a Buckingham Palace. Nelle immagini anche l’arrivo delle carrozze al palazzo reale, una con Camilla e Masako che salutano la folla, l’altra con Carlo e Naruhito, una terza con il principe William e il politico giapponese Hirofumi Nakasone.