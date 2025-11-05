il-record-del-sub-maricic:-29-minuti-sott’acqua-senza-respirare

“Una sfida mentale enorme”

Milano, 5 nov. (askanews) – Ventinove minuti senza respirare. Ci è riuscito il sub croato Vitomir Maricic che ha ridefinito i limiti del corpo umano rimanendo sott’acqua per 29 minuti e tre secondi in apnea. La sfida più grande dice è stata quella della mente, non del corpo.”Il mio record precedente di apnea era di poco superiore ai 10 minuti. E questa volta sono arrivato a quasi 30 minuti. Quindi è stata una sfida mentale enorme, solo in termini di volume – racconta – E poi la quantità di CO2 che si accumula nel corpo e tutto ciò che produce, tutte le risposte allo stress, una cosa semplicemente travolgente. A metà percorso, c’è stato un momento in cui ho pensato che non ce l’avrei mai fatta”.Non sono mancati problemi fisici: una emoraggia intestinale e lunghi mal di testa. Questo record è stato stabilito dopo che Maricic ha respirato ossigeno puro per diversi minuti, ha spiegato lo pneumologo che lo ha seguito, Igor Barkovic.”È qualcosa di completamente sconosciuto nella medicina moderna. Ed è proprio questo che lo rende interessante, perché potrebbe aprire nuove prospettive e forse portare a qualcosa che potremmo applicare o utilizzare per aiutare i miei pazienti”.