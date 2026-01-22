il-record-di-“sinners”,-verso-gli-oscar-2026-con-16-candidature

13 nomination a “Una battaglia dopo l’altra”. Premiazione il 15 marzo

Roma, 22 gen. (askanews) – E’ “Sinners’ di Ryan Coogler il film che arriverà il 15 marzo prossimo alla consegna degli Oscar 2026 con il maggior numero di candidature, ben 16, un record. “Sinners” è candidato, fra l’altro, come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e migliore interprete maschile, l’attore Michael B. Jordan, che interpreta un doppio ruolo in quest’opera ambientata nel Mississipi degli anni ’30, che unisce blues, azione, horror. Il film che finora ha vinto sia il Golden Globe che il Critic’s Choice Award, “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, ha ottenuto invece 13 candidature. Nella pellicola con Di Caprio nell’America del suprematismo bianco riemergono cellule rivoluzionarie di estrema sinistra degli anni Settanta. I titoli che concorreranno per l’Oscar della 98esima edizione come miglior film sono comunque dieci, cinque dei quali gareggeranno anche per la miglior regia: “Hamnet” di Chloe Zhao, “Marty Supreme” di Josh Safdie, “Sentimental Value” di Joachim Trier, oltre a “Sinners” e “Una battaglia dopo l’altra”. In corsa per il premio per miglior film dell’anno, ma con meno chance, ci sono anche “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, “F1” di Joseph Kosinski, “Frankenstein” di Guillermo Del Toro, “L’agente segreto” del brasiliano Kleber Mendonça Filho, “Train Dreams” di Clint Bentley.Arriverà alla consegna dei premi con un buon numero di candidature, nove, anche il film del regista norvegese Joachim Trier. “Sentimental Value” oltre che per l’Oscar per miglior film e regia, corre anche per la sceneggiatura originale, il montaggio, e per la recitazione: Renee Reinsvee attrice protagonista, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas non protagoniste, Stellan Skarsgard attore non protagonista.E per quanto riguarda gli attori protagonisti chissà se Thimothée Chalamet riuscirà a portare a casa la sua prima statuetta con “Marty Supreme”, dopo il Golden Globe. Dovrà vedersela con Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, e Wagner Moura, protagonista del film “L’agente segreto”, che correrà in quattro categorie.Per il premio alle attrici protagoniste la Reinsvee avrà invece come concorrenti Jessie Buckley, protagonista di “Hamnet”, Rose Byrne di “If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson per “Song Sung Blue” e Emma Stone con “Bugonia”.