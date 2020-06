Il Recovery Fund Ue potrebbe slittare a dopo l’estate

AGI – La Commissione europea continua a fare pressing per un accordo a luglio, ma l’intesa a 27 sul Recovery Fund legato al bilancio pluriennale dell’Unione sembra diventare ogni giorno più difficile. Le posizioni rimangono distanti, un compromesso entro l’estate si complica ed è ormai certo che il vertice del 19 giugno non sarà risolutivo. Comincia quindi a farsi concretamente strada l’ipotesi di uno slittamento all’autunno per un via libera definitivo al pacchetto per la ripresa.

“È molto probabile” che un accordo sul Recovery Fund e il bilancio 2021-2027 dell’Unione Europea non sia raggiunto prima dell’autunno, ha detto il ministro delle Finanze olandese,

