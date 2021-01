Il Recovery plan verso l’ok in Consiglio dei ministri, piano da 222,9 miliardi

AGI – È stato convocato per le 21.30 di martedì 12 il Consiglio dei Ministri per il via libera del governo al Recovery plan. A dettare il timing è lo stesso presidente del Consiglio: “Dobbiamo approvarlo domani sera. Vogliamo fare il Consiglio dei ministri domani sera, dobbiamo correre”, spiega Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Tg3 mentre si ferma a parlare con alcuni cittadini per le vie del centro di Roma.

E la crisi minacciata da Matteo Renzi? “Noi lavoriamo per costruire. Il momento è così difficile, dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini”, taglia corto il presidente del Consiglio,

