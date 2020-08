“Il referendum non è una svolta storica” Renzi lascia liberi gli elettori

AGI – “Libertà di voto. Non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l’entusiasmo grillino sulla ‘svolta storica’”;: così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha preso posizione sul referendum sul taglio dei parlamentari in un’interista a Repubblica. “Non è una svolta, è uno spot” perché se da un lato “taglia i parlamentari” dall’altro “lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto”, ha spiegato l’ex premier.

Le stoccate a Zingaretti e Conte

E a Zingaretti, che ritiene che per votare Sì al referendum occorra una nuova legge elettorale proporzionale, Renzi replica: “A me non convince la relazione tra questa riforma costituzionale e legge elettorale” mentre “preferisco il maggioritario al proporzionale” anche se “rispetto la posizione del Pd”.

