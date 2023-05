Il Regno Unito annuncia l’invio in Ucraina di missili e droni

Sunak: “Momento cruciale della resistenza ad aggressione russa”

Roma, 15 mag. (askanews) – Il Regno Unito invierà in Ucraina centinaia di missili e centinaia di droni a lungo raggio, con una portata di oltre 200 chilometri. Lo ha reso noto il governo britannico in occasione della visita a Londra del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Oggi il primo ministro confermerà l’ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e di altri sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d’attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 chilometri”, ha fatto sapere il governo, precisand che le armi saranno fornite nei prossimi mesi per sostenere la controffensiva dell’Ucraina. Il premier britannico Rishi Sunak ha rimarcato che “questo è un momento cruciale nella resistenza dell’Ucraina a una terribile guerra di aggressione che non ha scelto o provocato”, e che Kiev ha bisogno “del sostegno costante della comunità internazionale per difendersi dalla raffica di attacchi incessanti e indiscriminati che sono stati la loro realtà quotidiana per oltre un anno”.

“Le prime linee della guerra di aggressione di Putin possono essere in Ucraina, ma le faglie si estendono in tutto il mondo. È nel nostro interesse garantire che l’Ucraina abbia successo e che la barbarie di Putin non venga premiata – ha aggiunto Sunak – ecco perché il Regno Unito rafforzerà il sostegno all’Ucraina, dai carri armati all’addestramento, dalle munizioni ai veicoli blindati”.

