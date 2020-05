Il report dell’allenamento collettivo: problemi per Allan e Llorente

Gli allenamenti collettivi erano permessi dal 18 maggio (come comunicato dal Decreto di Conte), ma per ripartire effettivamente si è atteso l’ok da parte del Comitato Tecnico-Scientifico. Il protocollo stilato dalla FIGC ha finalmente ricevuto il consenso da parte del Cts e così gli allenamenti di gruppo possono essere svolti regolarmente. Così come le altre squadre di Serie A, anche il Napoli si è allenato quest’oggi.

Allenamenti collettivi: il report del Napoli

Il Napoli ha svolto il suo allenamento collettivo, così come comunicato dal sito ufficiale. Ecco il report:

Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione mattutina sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro atletico finalizzato ad agilità e velocità. Di seguito seduta tecnica di possesso palla ed esercitazioni con passaggi. Chiusura con lavoro tattico

Inoltre, la società aggiunge che domani non ci sarà l’allenamento. Domenica la squadra riposerà.

A parte

Tutti hanno partecipato a questa sessione d’allenamento collettivo, eccetto due calciatori del Napoli: Allan e Fernando Llorente. Entrambi sono alle prese con un affaticamento muscolare e per questa ragione hanno svolto un allenamento differenziato

