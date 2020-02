Il report dell’allenamento: Fabian non si è allenato! Palestra per Allan e Politano, terapie per Ghoulam

Manca sempre meno al match di lunedì delle 20.45 tra Sampdoria e Napoli, ed i partenopei si preparano al massimo data l’importanza della gara: ecco il report dell’allenamento mattutino.

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino dei partenopei. Il comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). Sessione in palestra per il gruppo, mentre sul campo si sono allenati i portieri.