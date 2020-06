Il report dell’allenamento mattutino: squadra divisa in due gruppi

Il Napoli, dopo il successo in Coppa Italia, si proietta già a martedì. La squadra di Gennaro Gattuso infatti è chiamata a battere il Verona, match valido per la 27° giornata di Serie A. Il campionato degli azzurri riparte da questa trasferta ed è necessario portare i tre punti a casa per sperare in un sogno, difficile ma non impossibile, come la qualificazione in Champions League.

Il report dell’allenamento mattutino del Napoli

Di seguito il report dell’allenamento mattutino del Napoli pubblicato sul sito ufficiale della società:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. In avvio la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in circuito di forza in palestra e lavoro aerobico sul campo 1. Poi la rosa si è riunita svolgendo partitina a campo ridotto.

