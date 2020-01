Il report mattutino: Maksimovic e Koulibaly col gruppo, palestra per Mertens. Le condizioni

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino: Maksimovic e Koulibaly finalmente ritornano, in parte, in gruppo mentre per gli altri infortunati continuano le terapie e i lavori personalizzati

Napoli, il report dell’allenamento mattutino

La SSC Napoli, come di consueto, ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino dei partenopei:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri prearano il match contro la Juventus in programma domenica 26 al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con serie di torelli e attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche per reparti. Di seguito combinazioni di gioco e tiri in porta. Domani seduta pomeridiana

Gli infortunati

La società ha reso note anche le condizioni degli infortunati, indisponibili che al momento sono molto. Gennaro Gattuso infatti dovrà far fronte, nell’affrontare la Juventus, a tante assenze. I giocatori che appaiono maggiormente recuperati sono Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly che hanno svolto la maggior parte dell’allenamento in gruppo. Situazione diversa di Faouzi Ghoulam, Amin Younes, Dries Mertens e Allan che hanno svolto terapie oppure lavori in palestra:

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. Koulibaly ha svolto la prima parte di esercitazioni sulla linea difensiva in gruppo e parte della sessione personalizzato. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato

