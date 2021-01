Il resoconto dopo 45 minuti: Napoli, cosa ti sta succedendo? Azzurri dominati dalla paura! La ricetta per la ripresa…

E’ un Napoli davvero spaventato quello che alla Dacia Arena, pur avendo tutte le carte in regola per dominare l’avversario, non riesce a indirizzare la gara nella prima frazione di gioco. La differenza tecnica tra le due squadre è abissale eppure i Gattuso Boys vengono meno non tanto sotto l’aspetto tattico, ma psicologico. Il disagio è palese.

Veniamo alla cronaca del match. Quando l’orologio segna 23′ minuti di gioco, Bonifazi entra in aerea di rigore su Lozano, che arriva prima di tutti sul pallone. Pasqua non chiama il rigore, ma il VAR interviene e così il direttore di gara “è costretto” a rivedere l’azione di gioco. Il rigore è nettissimo (ed era evidente anche occhio nudo)! Capitan Insigne non si fa ipnotizzare da Musso che sta disputando una partita davvero superba (gli ospiti avrebbero certamente meritato il doppio vantaggio se fermiamo il cronometro alla mezz’ora di gioco).

Erroraccio di Rrahmani

Al 24′ si registra una bellissima torsione di Petagna che intercetta un tiro cross dell’ispiratissimo Lozano. Il colpo di testa è diretto alle sette ma è altrettanto superbo Juan Musso a disinnescare il pericolo. Il Napoli gira e sembra destinato a raddoppiare il parziale, ma nel momento migliore degli azzurri l’Udinese trova il pari con il solito Lasagna. L’ex Carpi intercetta un retropassaggio del pavido Rrahmani, elude Meret è deposita la sfera in rete gol. Dopo un paio di minuti è sempre Lasagna a sfiorare il vantaggio con un tiro velenoso sul primo palo. Meret “alla Garella” para con l’interno coscia.

Ed è lo stesso Meret che a un minuto dal “rompete le righe” para, sempre di gambe, su conclusione di Stryger Larsen. Il problema del Napoli è che sembra temere tutte le giocate decisive. Quello che manca non è tanto la tessitura della manovra (la superiorità tecnica è a tratti schiacciante) quanto invece la serenità di effettuare le giocate che in un senso o nell’altro sono decisive ai fini del risultato. Stiamo parlando, ovviamente, dei gol fatti e dei disimpegni difensivi.

