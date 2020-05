Il retroscena: perché Arthur Melo continua a dire di no alla Juventus

Il Barcellona vuole Miralem Pjanic e la Juventus sogna l’arrivo in bianconero di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano classe ’96 sembra avere le qualità e le caratteristiche tecniche ideali per il gioco di Maurizio Sarri. FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga Il tecnico bianconero ha dato l’assenso all’arrivo del brasiliano. La Juventus e lo stesso Barcellona sono in pressing sul giocatore, affinché accetti la proposta bianconera, ma al momento è arrivato un secco rifiuto del giocatore,… continua a leggere sul sito di riferimento