il-retroscena,-tra-trump-e-netanyahu-una-telefonata-“tesa”-prima-dell’annuncio-di-colloqui-con-libano

Roma, 10 apr. (askanews) – Secondo fonti statunitensi e israeliane a conoscenza della conversazione, la telefonata di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, avvenuta poco prima che Israele annunciasse l’intenzione di avviare colloqui diretti con il Libano per il cessate-il-fuoco, sarebbe stata molto “tesa”.

Secondo la fonte israeliana citata dalla CNN, Netanyahu avrebbe compreso che, se non avesse chiesto l’avvio di colloqui diretti con il Libano, Trump avrebbe potuto semplicemente dichiarare un cessate-il-fuoco.

Secondo la ricostruzione fatta, il contatto telefonico di giovedì rappresenterebbe il terzo colloquio tra i due leader mondiali nell’arco dell’ultima settimana; lasso di tempo in cui il Libano è divenuto un tema centrale nelle dinamiche del conflitto mediorientale. A tal proposito, martedì Trump e Netanyahu avrebbero avuto un confronto prima che il presidente americano annunciasse la tregua di due settimane con l’Iran, con il primo ministro israeliano che avrebbe fatto pressioni su Trump per mantenere il Libano separato dal quadro del cessate-il-fuoco.

I due si sarebbero poi sentiti nuovamente il giorno successivo, con Trump che avrebbe chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi contro Hezbollah in Libano, dopo che le offensive israeliane avevano causato 303 morti nella giornata di mercoledì, secondo quanto riferito dal ministero della Salute libanese.

In risposta alla ricostruzione fatta dalla CNN, l’ufficio di Netanyahu ha definito la descrizione della telefonata “tesa” con Trump una “fake news”, affermando che si è trattato di una conversazione “amichevole”: “I due leader stanno lavorando in pieno coordinamento e con rispetto reciproco”, ha dichiarato l’ufficio.