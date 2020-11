AGI – Joe Biden vincerà il Rhode Island: lo prevedono i grandi network americani e non è una sorpresa. Ci sono quattro voti elettorali in gioco e il più piccolo Stato americano dal punto di vista geografico è da tempo saldamente democratico: ha votato per il ‘blue party’ ad ogni elezioni dal 1988.

