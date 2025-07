il-rientro-dei-prigionieri-ucraini-rilasciati-fra-lacrime-e-bandiere

Zelensky pubblica le immagini dei soldati tornati dalla Russia

Kiev, 23 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato le immagini del rientro in Ucraina dei soldati prigionieri in Russia, rilasciati secondo quanto stabilito dagli accordi di Istanbul, fra Kiev e Mosca.”Tornano a casa difensori gravemente malati e gravemente feriti”, ha scritto Zelensky sui social nel testo che accompagna le immagini dei soldati che scendono dal pullman, mentre decine di persone li aspettano sventolando le bandiere ucraine. “Cara, ci credi? Sono a casa, per 3 anni e mezzo sono stato… Non so neanche dove ero”, dice uno dei prigionieri rilasciati parlando al telefono con la moglie in lacrime appena sceso dall’autobus.Zelensky ha spiegato che i soldati rientrati hanno difeso l’Ucraina in diversi settori del fronte e che un numero significativo è stato prigioniero per più di tre anni.”È importante che gli scambi continuino e che i nostri tornino a casa. Grazie a tutti coloro che continuano questo lavoro così importante. Riportare tutti i nostri è una priorità per lo Stato. E continueremo tutti gli sforzi affinché tutte le nostre persone tornino dalla prigionia”, ha aggiunto.