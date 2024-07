Il riposo di Fedez è già finito, controllo in ospedale e poi via in Sardegna per un djset

BOLOGNA – Il relax con i bambini al lago di Como è durato lo spazio di pochi giorni, un tempo che gli ha fatto bene (“Il tempo lenisce“, aveva scritto sui social) per riprendersi dopo l’episodio del nuovo ricovero della settimana scorsa. Ma il riposo è già finito. Se ieri mattina Fedez ancora postava storia da Villa Matilda, ieri sera già si trovava a Porto Cervo, in Sardegna. Il rapper è partito alla volta dell’isola con l’inseparabile cane Silvio. Non prima, però, di essersi sottoposto ad un controllo del sangue per avere il benestare dei dottori al prossimo djset in programma per sabato 20 luglio proprio a Cagliari. Anche di questo controllo (con tanto di foto di ago, tubicini e provette), il rapper ha postato un’immagine sui social. Tre dj set che si sarebbero dovuti tenere in Calabria nei giorni scorsi , invece,Fedez aveva dovuto annullarli dopo il ricovero. Ma i prossimi, scrive, sono confermati. “Daje”.

LE DATE DELLE SERATE DI FEDEZ

Quello di Cagliari è solo il primo, perchè il rapper ha un’agenda piena di impegni, che lo porteranno a Gallipoli il 2 agosto, di nuovo in Sardegna il 5 (ma al Billionaire di Porto Cervo), a Reggio Calabria il 6, a Campobasso l’11, di nuovo al Billionaire il 16 e poi a Torrenova in Sicilia il 7 settembre.

SILVIO IN AEREO E L’ARRIVO A PORTO CERVO

Nelle foto postate ieri dal cantante, si vede l’aeroporto, Silvio con gli occhiali da sole violetti sull’aereo privato e poi corse pazze nel giardino dell’hotel che ospita Fedez in Sardegna, con un panorama mozzafiato.

