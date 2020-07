Il risiko di Trump e il ballo del Cremlino

AGI – Il Cremlino festeggia, la Nato non troppo. Qualcuno parla di ‘vendetta’ contro la cancelliera Angela Merkel, altri di pura propaganda elettorale, considerando il tempismo, a meno di cento giorni dall’Election Day. Quello che è certo è che il Pentagono inizierà ad eseguire l’ordine di Donald Trump di ritirare quasi 12 mila soldati americani dalla Germania: 6.400 torneranno a casa e gli altri saranno ridistribuiti in Europa, anche in Italia oltre che in Polonia e negli Stati baltici. Sebbene molto inferiore rispetto ai numeri della Guerra fredda, quando il paese arrivò ad ospitare più di 200 mila unità americane,

