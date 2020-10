AGI. – Il ritorno del Covid affonda i mercati e le stime sul Pil. I nuovi lockdown, a partire da quello francese e tedesco, hanno trascinato in profondo rosso tutte le Borse mondiali. Una seduta da incubo ha fatto precipitare Milano del 4,06%, Francoforte del 4,17% e Parigi del 3,37%. I listini del vecchio continente hanno bruciato in un solo giorno 230 miliardi di euro di capitalizzazione, la sola piazza italiana ha visto evaporare 17,6 miliardi. E meglio non è andata a Wall Street, dove il Dow Jones ha ceduto il 3,43%, lo S&P 500 il 3,54% e il Nasdaq il 3,73%.

