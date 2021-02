Il ritorno di Donald Trump sarà a una conferenza dei conservatori in Florida

AGI – L’ex presidente Donald Trump parlerà al Conservative Political Action Conference, una conferenza politica annuale a cui partecipano politici e attivisti conservatori, in programma a fine mese a Orlando, in Florida. Sarà la sua prima apparizione pubblica dopo aver lasciato la Casa Bianca. Lo riporta The Hill. Trump parlerà del futuro del partito repubblicano e del momento politico. La conferenza è in programma dal 25 al 28 febbraio.

