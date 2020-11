AGI – L’ex presidente boliviano Evo Morales tornerà lunedì in patria dal suo volontario esilio in Argentina, accompagnato dal presidente argentino Alberto Fernandez per “ragioni di sicurezza”. Lunedì è il giorno dell’insediamento del presidente eletto Luis Arce, erede di Morales, che si era dimesso un anno fa in seguito alle accuse di aver truccato il voto per conquistare un quarto mandato, non previsto dalla nuova Costituzione che lui stesso aveva promulgato nel 2009. Le elezioni furono poi ripetute il 18 ottobre 2020 e si conclusero con una vittoria del suo Movimento per il Socialismo.

Durante gli undici mesi tra un elezione e l’altra,

Il ritorno di Evo Morales

